Оппозиция Франции раскритиковала правительство за отправку военных на Украину

Вокруг отправки французских солдат на Украину в Париже разгорелся крупный политический скандал. Местная оппозиция обвинила правительство в том, что оно не уведомляло о таком решении парламент, сообщило Politico .

Сенаторы вызвали заместителя министра обороны Алис Руфо на закрытые слушания для объяснений. Она подтвердила, что на Украине действует французская «координационная структура».

Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон написал в соцсети X о недопустимости превращения Франции в сторону конфликта на Украине. Марин Ле Пен, представляющая крайне правое крыло, ранее неоднократно обещала прекратить финансовую помощь Киеву после победы на выборах.

Оппозиционные политики обвинили кабинет министров в нарушении конституции Франции. Статья 35 этого документа требует от правительства уведомить парламент о применении армии за рубежом в течение трех дней после начала операции.

Однако действующие французские власти полагают, что небоевые действия под эту статью не подпадают. Руфо объяснила депутатам, что министерство не считает миссию Volia военной интервенцией.

Депутат от партии Меланшона Бастьен Лашо возразил, что при случайном столкновении Франция вступит в конфликт с Россией без всякого голосования в парламенте.