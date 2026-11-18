Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 51 беспилотник ВСУ над Краснодарским краем и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», — уточнили в военном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило, что российский БПЛА поразил морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одессы грузы военного назначения.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 184 украинских беспилотника. Российские военные ликвидировали вражеские аппараты над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской и Белгородской областями, а также акваторией Азовского моря.