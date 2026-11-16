Киселев раскрыл, чем завершится конфликт на Украине
Киселев предрек финал украинского кризиса на условиях России
Российский телеведущий Дмитрий Киселев спрогнозировал завершение боевых действий на Украине на условиях Москвы. Он также увидел первые дипломатические шаги к такому исходу, сообщило РИА «Новости».
Заявление об украинском кризисе Киселев сделал в контексте недавних переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что на данный момент уже ясно: «навязанный нам» конфликт завершится по российским правилам.
Делегация Украины в ОАЭ, добавил телеведущий, играла роль свадебного генерала. По мнению Киселева, фактически переговоры шли между Москвой и Вашингтоном.
Журналист полагает, что киевское руководство не имеет права представлять «забитый и униженный народ Украины».
Главную тему консультаций в Абу-Даби Киселев оценил положительно. Предложение сместить акцент с украинского кризиса на безопасность всей Европы, напомнил телеведущий, выдвинули США.
При этом Москва, по словам Киселева, еще в 2021 году подготовила предложения о безопасности на континенте.
Россия и Украина в ноябре 2026 года возобновили переговоры после длительного перерыва. Посредниками выступили спецпредставители Трампа.
Центральной темой встречи действительно стала архитектура безопасности пост-конфликтной Европы. Детали о важных переговорах читайте в материале 360.ru.