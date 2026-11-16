Российский телеведущий Дмитрий Киселев спрогнозировал завершение боевых действий на Украине на условиях Москвы. Он также увидел первые дипломатические шаги к такому исходу, сообщило РИА «Новости» .

Заявление об украинском кризисе Киселев сделал в контексте недавних переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что на данный момент уже ясно: «навязанный нам» конфликт завершится по российским правилам.

Делегация Украины в ОАЭ, добавил телеведущий, играла роль свадебного генерала. По мнению Киселева, фактически переговоры шли между Москвой и Вашингтоном.

Журналист полагает, что киевское руководство не имеет права представлять «забитый и униженный народ Украины».

Главную тему консультаций в Абу-Даби Киселев оценил положительно. Предложение сместить акцент с украинского кризиса на безопасность всей Европы, напомнил телеведущий, выдвинули США.

При этом Москва, по словам Киселева, еще в 2021 году подготовила предложения о безопасности на континенте.

Россия и Украина в ноябре 2026 года возобновили переговоры после длительного перерыва. Посредниками выступили спецпредставители Трампа.

Центральной темой встречи действительно стала архитектура безопасности пост-конфликтной Европы. Детали о важных переговорах читайте в материале 360.ru.