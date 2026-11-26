Финский лидер Александр Стубб предрек Украине тяжелую зиму. Он также высказался о сроках завершения конфликта, сообщило агентство Bloomberg .

Стубб счел, что Украине в ближайшие месяцы придется решать сразу несколько важных задач. Среди главных направлений он назвал защиту от воздушных атак, сохранение энергетической инфраструктуры и обеспечение финансирования.

Политик заявил, что не рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца 2026 года. Поэтому, добавил он, «нам придется готовиться к суровой зиме на Украине».

Высказался политик и об опыте российских войск на поле боя. По его оценке, в мире существуют лишь две страны, способные действовать в условиях современного конфликта.

Первая из них — Россия. При этом он уточнил, что не исключает из этого списка Израиль, США и другие государства.

Ранее о тяжелой зиме украинцев предупреждали и власти Киева.