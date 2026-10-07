360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Сальдо заявил о готовности обсудить реальные предложения Киева по Алешкам

    Фото: РИА «Новости»

    Руководство Херсонской области изучит предложения Украины по улучшению ситуации в Алешках, но пока они не поступали. Об этом губернатор Владимир Сальдо заявил журналистам на брифинге, ответив на вопрос ТАСС о возможности локального перемирия.

    Глава региона отметил, что любое действие киевского режима, направленное на снижение напряженности и создание более благоприятных условий для жителей Алешек, будет только приветствоваться. Но только если оно будет эффективно.

    «И если это не просто предложение, чтобы создать информационный повод», — подчеркнул Сальдо.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что украинские неонацисты целенаправленно блокируют Алешки, не позволяя вывозить тела погибших мирных жителей. Киев делает все, чтобы не допустить фиксации его военных преступлений.

    До этого дипломат обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу в распространении чудовищной и циничной лжи с трибуны Генассамблеи ООН. Представитель киевского режима попытался обвинить Россию в катастрофе, возникшей в Алешках.

    Читайте также

    Мирошник заявил о блокаде Алешек украинскими военными

    «Чудовищная ложь». Мирошник — о выступлении главы МИД Украины в ООН по Алешкам

    «Когда Сибига врет?». Мирошник ответил на слова главы МИД Украины

    В Кремле назвали ситуацию в Алешках критической

    При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали три пенсионера

    За сутки в Херсонской области из-за атак ВСУ погибли три мирных жителя

    Три жителя Херсонщины пострадали от атак ВСУ за сутки

    губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

    Жительница Херсонской области погибла из-за удара БПЛА

    губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

    Дроны ВСУ убили трех человек на Херсонщине за сутки

    Атаки ВСУ обесточили все округа Херсонской области

    Дрон ВСУ ударил по коммунальщикам в Алешках, один человек погиб

    «Жизнь продолжается». ВСУ уничтожили школы и детские сады в прифронтовом городе Алешки