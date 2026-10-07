Руководство Херсонской области изучит предложения Украины по улучшению ситуации в Алешках, но пока они не поступали. Об этом губернатор Владимир Сальдо заявил журналистам на брифинге, ответив на вопрос ТАСС о возможности локального перемирия.

Глава региона отметил, что любое действие киевского режима, направленное на снижение напряженности и создание более благоприятных условий для жителей Алешек, будет только приветствоваться. Но только если оно будет эффективно.

«И если это не просто предложение, чтобы создать информационный повод», — подчеркнул Сальдо.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что украинские неонацисты целенаправленно блокируют Алешки, не позволяя вывозить тела погибших мирных жителей. Киев делает все, чтобы не допустить фиксации его военных преступлений.

До этого дипломат обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу в распространении чудовищной и циничной лжи с трибуны Генассамблеи ООН. Представитель киевского режима попытался обвинить Россию в катастрофе, возникшей в Алешках.