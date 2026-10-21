Около 15 детей остались в блокируемых ВСУ Алешках

Порядка 15 детей находятся в блокируемом украинскими боевиками городе Алешки Херсонской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко.

«По данным, которые поступают в мой аппарат, в городе действительно остаются дети. По информации администрации Алешкинского муниципального округа, в городе находится не более 15 детей», — сказала она.

Кравченко добавила, что получает сведения о положении в городе от разных источников. По каждому отдельному случаю с детьми координируют усилия.

Как до этого отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ВС России делают все возможное для решение проблемы поставки продуктов и лекарств в Алешки, которым сейчас мешают ВСУ. Он назвал обстановку в городе критической — киевский режим прилагает все усилия, чтобы воспрепятствовать поставкам.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация в Алешках на постоянном контроле у президента Владимира Путина.