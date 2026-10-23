Два самолета с возвращенными из плена военными приземлились в Подмосковье

В Московской области приземлились два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Об этом сообщил ТАСС .

Бойцы вернулись благодаря обмену Россией и Украиной 23 октября. Россия взамен передала украинской стороне 270 военнопленных ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в телеграм-канале сообщила, что среди освобожденных — 50 бойцов из ДНР, ЛНР и Крыма. По ее словам, такое произошло впервые с 2022 года. Домой вернулись 31 военнослужащий из ДНР, 13 из ЛНР и еще шесть — из Крыма.