Два самолета с возвращенными из плена военными приземлились в Подмосковье
В Московской области приземлились два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Об этом сообщил ТАСС.
Бойцы вернулись благодаря обмену Россией и Украиной 23 октября. Россия взамен передала украинской стороне 270 военнопленных ВСУ.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в телеграм-канале сообщила, что среди освобожденных — 50 бойцов из ДНР, ЛНР и Крыма. По ее словам, такое произошло впервые с 2022 года. Домой вернулись 31 военнослужащий из ДНР, 13 из ЛНР и еще шесть — из Крыма.
В начале лета в Подмосковье приземлился Ил-76МД, на котором домой из украинского плена вернулось 160 российских военнослужащих. Тогда посреднические услуги при обмене военнопленных оказали Объединенные Арабские Эмираты.