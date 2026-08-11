Освобожденный при обмене военнопленными украинец умер на родине от пыток электричеством. Его принуждали подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

В одном из госпиталей в Киеве умер мужчина, вернувшийся на Украину по обмену. Официальной причиной смерти объявлено онкологическое заболевание, но медики утверждали, что его сердце остановилось из-за пыток электричеством за отказ подписать контракт с ВСУ.

«Неоднократно приходили сотрудники СБУ, которые выводили мужчину „на беседы“. Несколько раз врачи оказывали Котову неотложную помощь из-за разрядов электричества, которыми его пытали», — рассказал инсайдер.

Ранее другой военнопленный отказался от обмена и возвращения на Украину. Он опасался расправы.