ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Торезе в годы войны

Немецко-фашистские захватчики расстреляли за время оккупации 577 жителей Тореза и соседних рабочих поселков, 4008 человек подвергли истязаниям и 9657 угнали в рабство. Данными поделилась с 360.ru пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Согласно документам, среди расстрелянных 535 мужчин, 30 женщин и 12 детей. Истязаниям, насилию и пыткам оккупанты подвергли 1462 мужчины, 2113 женщин и 433 ребенка.

Архивные материалы рассекретили к годовщине освобождения города Чистяково, который сейчас носит название Торез.

В Чистяковском районе нацисты выгнали на улицу более трех тысяч жителей, освобождая место для лагеря военнопленных. Через него прошли 40 тысяч человек, около шести тысяч из них погибли.

«Имели место случаи, когда больных <…> выносили в холодное помещение и умертвляли голодом и холодом», — указали в документах.

Ранее спецслужбы ДНР рассекретили документы по делу пособника фашистов.