Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись на родину

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, вернулись на родину. Об этом сообщил ТАСС .

Самолет Ил-76МД с российскими военными приземлился в Подмосковье. Из плена вернулось 160 военных ВС РФ. Взамен украинской стороне передали 160 военнопленных ВСУ.

Минобороны сообщило, что посреднические услуги при обмене военнопленных оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Обмен проходил на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии. С военнослужащими встретилась уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она назвала большой победой возвращение каждого военнослужащего. Омбудсмен поблагодарила всех участвовавших в обмене военнопленными, в том числе профильные службы и представителей Белоруссии.