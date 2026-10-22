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    Россия и Украина провели обмен телами военных

    БелТА: Россия передала Украине 252 тела военных и получила 25

    Фото: РИА «Новости»

    В четверг, 22 октября, Россия и Украина совершили обмен телами погибших военных. Об этом сообщило БелТА.

    Российская сторона передала 252 тела, Украина — 25. Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута».

    Агентство уточнило, что на территории Белоруссии уже провели более 70 обменных и гуманитарных миссий. Также республика содействует в вопросах воссоединения семей, обеспечения гуманитарных маршрутов, обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова отмечала, что по некоторым вопросам с Украиной легче договориться, но есть и такие, по которым киевский режим выдвигает абсолютно неприемлемые для России требования.

    Ранее омбудсмен сообщила, что из пыточных подвалов на территории Украины удалось освободить девять российских военных.

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