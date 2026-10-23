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    Россия вернула 270 военных из украинского плена

    Минобороны: Россия вернула 270 военных из украинского плена

    Фото: РИА «Новости»

    Из украинского плена вернулись 270 военных. Взамен передали 270 пленных ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова», — отметили в ведомстве.

    Военнослужащих доставят в Россию после оказания психологической и медицинской помощи. Бойцы пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

    В августе анонсировали новый большой обмен военнопленными с Украиной. Яна Лантратова отметила, что продолжит эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, которых удерживает киевский режим.

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