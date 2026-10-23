Россия вернула 270 военных из украинского плена

Из украинского плена вернулись 270 военных. Взамен передали 270 пленных ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова», — отметили в ведомстве.

Военнослужащих доставят в Россию после оказания психологической и медицинской помощи. Бойцы пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

В августе анонсировали новый большой обмен военнопленными с Украиной. Яна Лантратова отметила, что продолжит эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, которых удерживает киевский режим.