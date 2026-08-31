Мирошник заявил, что Киев отказался забирать тела погибших украинских военных

Украинские власти отказались от предложения организовать гуманитарную паузу для передачи останков погибших военнослужащих. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости» .

«Мы предлагали украинской стороне прийти самим забрать тела, сделать гуманитарную паузу для того, чтобы они могли забрать тела своих военных, потому что их было очень много. Но Киев такого рода гуманитарные предложения с нашей стороны принимает только в самом крайнем случае. Потому что они видят здесь политическую подоплеку», — сказал Мирошник.

Он добавил, что Киев не раскрывает полную информацию о потерях и усложняет процесс получения компенсаций родственниками погибших. По оценке дипломата, украинские власти намеренно растягивают оформление выплат и добавляют новые формальности, поскольку речь идет о значительных суммах.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о подготовке нового крупного обмена военнопленными между Россией и Украиной.