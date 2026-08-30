Дроны группировки «Юг» начали уничтожать укрепления ВСУ на подступах к Краматорску

Расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск ведут воздушную разведку и поражают замаскированные позиции, блиндажи и технику ВСУ на подступах к Краматорску. Об этом сообщили в Минобороны .

Операторы беспилотных систем круглосуточно отслеживают передний край и выявляют объекты, скрытые в лесополосах и полевых укреплениях. После обнаружения цели к ней направляют FPV-дрон, который наносит удар непосредственно по укрытию или находящейся рядом технике.

Беспилотники применяются не только против живой силы и укрепленных позиций. Расчеты поражают и автомобили, используемые для снабжения и переброски военнослужащих, а также наземные роботизированные комплексы. Это осложняет подвоз боеприпасов и проведение ротаций.

Ранее российские военные воздушным тараном уничтожили БПЛА ВСУ под Красным Лиманом.