Средства противовоздушной обороны Украины не способны справляться с российскими ударными дронами «Герань». На это намекнула пресс-служба Минобороны.

Ведомство опубликовало фотографию с пикирующей на цель «Геранью».

«Как снег на голову. Зимой вам будет заморозка», — заявили в Минобороны.

До этого военное министерство заявило о поражении двух морских буксиров ВСУ в Черном море и на железнодорожной станции порта «Измаил».

Также ВС России уничтожили точечным ударом цех по сборке БПЛА спецподразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» на территории Херсона. Сборочную линию ликвидировали полностью, предприятие выгорело дотла.

Кроме того, 11 августа дроноводы ударили по автомобилю боевиков ВСУ, перевозившему оборудование для управления беспилотниками, а также уничтожили машину одного из боевых подразделений противника.