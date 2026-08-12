Дроноводы «Востока» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали переброску украинских подразделений и доставку боеприпасов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Операторы разведывательных БПЛА обнаружили технику ВСУ, когда она направлялась к передовым позициям. Украинские боевики пытались перебросить живую силу, а также доставить матсредства и боеприпасы для снабжения своих подразделений на линии боесоприкосновения.

Информацию о движении вражеской техники передали операторам ударных БПЛА. Дроноводы ударили по целям на маршрутах движения, сорвав ротацию боевиков ВСУ.

«В результате уничтожены автомобильная техника, бронированный автомобиль HMMWV, наземный роботизированный комплекс, а также живая сила ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

В прошлом месяце дроноводы группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ в Сумской области.