МО: бойцы «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в котле под Харьковом

Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи, технику и боевиков ВСУ, окруженных в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что расчеты ударных беспилотных систем 11-го армейского корпуса «Севера» провели воздушную разведку и установили скрытые позиции, где временно базировались боевики ВСУ. Также российские военные выявили наблюдательные пункты противника.

Дроноводы оперативно взяли эти цели на сопровождение после подтверждения данных. Их распределили в зависимости от огневого воздействия — одни поразили методом пикирования, на другие сбросили боевую часть.

«В это раз операторы войск БПС уничтожили блиндажи, пункты управления БПЛА, технику и живую силу ВСУ, находящуюся в окружении в зоне проведения СВО в Харьковской области», — уточнили в Минобороны.

Ранее российские силовики сообщили, что в оккупированном Киевом Херсоне дроноводы ВСУ прятали пункты управления БПЛА в квартирах мирных жителей.