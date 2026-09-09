В Херсоне украинские дроноводы оборудовали пункты управления в квартирах жилых домов, а антенны и ретрансляторы для устойчивой связи устанавливали на внешних стенах многоквартирных домов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Операторы БПЛА в Херсоне используют точки взлета дронов возле жилых домов, в соседних квартирах рядом с гражданскими оборудуют свои пункты управления, откуда ведут управление дронами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские боевики устанавливают антенны и ретрансляторы на стены жилых многоэтажек, причем как можно выше. Так дроноводы ВСУ пытаются обойти радиогоризонт, увеличить дальность и обеспечить устойчивость связи.

Ранее российская авиация поразила подземную базу ВСУ в оккупированном Киевом Херсоне. ВС России уничтожили пункт размещения неонацистов из подразделения «Птицы Мадьяра».