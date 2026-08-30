Дроноводы «Запада» воздушным тараном уничтожили БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные в ходе боевого дежурства воздушным тараном сбили вражеские коптеры на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие находились на круглосуточном боевом дежурстве. Благодаря средствам воздушной разведки своевременно обнаружили и идентифицировали вражеские беспилотники коптерного типа.

«Операторы FPV-перехватчиков группировки войск „Запад“ настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство дроны противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — уточнили в Минобороны.

В конце июля военное ведомство сообщало, что операторы расчетов перехватчиков БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили тараном в воздухе несколько вражеских БПЛА R-18.