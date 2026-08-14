Российские дроноводы уничтожили цех сборки БПЛА «Птиц Мадьяра» в Херсоне

Цех по сборке беспилотников подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне уничтожили точечным огневым налетом. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 18-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

Цех по сборке ударных боевых дронов разместили в гражданском строении и замаскировали. Его выявили российские разведчики во время воздушного патрулирования Херсона и правобережья Херсонской области. Цех уничтожили двумя ударными дронами на оптоволокне.

«Оба БПЛА успешно прорвались через эшелонированную антидроновую защиту противника и его системы РЭБ, после чего отработали по цели. В результате попаданий сдетонировали заготовленные врагом для снаряжения дронов боевые части, и сборочная линия БПЛА была полностью уничтожена, а весь цех выгорел дотла, что подтверждено кадрами объективного контроля», — сказал Приморск.

Вместе с цехом российские беспилотники уничтожили подразделения ВСУ, собиравшие «Птиц Мадьяра».

В Херсоне 11 августа российские дроноводы ударили по автомобилю ВСУ, перевозившему снаряды и оборудование для управления беспилотниками, а также ликвидировали боевиков из подразделения «Птицы Мадьяра». Машину уничтожили в районе правобережья.