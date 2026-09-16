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    Российские расчеты БПЛА уничтожили под Краматорском гаубицу производства США

    Операторы беспилотников «Южной» группировки войск ВС России поразили под Краматорском американскую гаубицу М777. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как БПЛА приближается к позиции ВСУ и орудию.

    «Дроноводы „Южной“ группировки войск сожгли под Краматорском гаубицу М777 производства США», — отметили в пресс-службе.

    Ранее российская армия атаковала украинские объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, склады горючего и военного имущества. Также под удар попали места сборки и хранения беспилотников и места дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

    В пресс-службе Минобороны добавили, что ночью войска поразили «Киевское автотранспортное предприятие» и сухогруз, задействованный для перевозок в военных целях. Судно находилось в порту Черноморск Одесской области.