Операторы беспилотников «Южной» группировки войск ВС России поразили под Краматорском американскую гаубицу М777. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как БПЛА приближается к позиции ВСУ и орудию.

«Дроноводы „Южной“ группировки войск сожгли под Краматорском гаубицу М777 производства США», — отметили в пресс-службе.

Ранее российская армия атаковала украинские объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, склады горючего и военного имущества. Также под удар попали места сборки и хранения беспилотников и места дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

В пресс-службе Минобороны добавили, что ночью войска поразили «Киевское автотранспортное предприятие» и сухогруз, задействованный для перевозок в военных целях. Судно находилось в порту Черноморск Одесской области.