Российские войска нанесли восемь крупных ударов по ВПК и ТЭК Украины за неделю

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска с 3 по 9 ноября нанесли один массированный и семь групповых ударов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что целями ударов стали военно-промышленные предприятия, логистические и телекоммуникационные центры, задействованные в интересах ВСУ.

«Нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в зону поражения попали военные аэродромы, склады и производства беспилотников, хранилища топлива и военного имущества, а также места расположения украинских боевиков и иностранных наемников.

Кроме того, удары российских беспилотников вывели из строя инфраструктуру украинских портов, через которых поступали военные грузы и топливо для ВСУ.

В пятницу, 9 октября, пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении поселка Кияница Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт перешел под контроль бойцов группировки «Север».