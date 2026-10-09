360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Российские войска нанесли восемь крупных ударов по ВПК и ТЭК Украины за неделю

    Минобороны: целями массированных и групповых ударов стали объекты ВПК Украины

    ДСНС Украины
    Фото: ДСНС Украины

    Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска с 3 по 9 ноября нанесли один массированный и семь групповых ударов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что целями ударов стали военно-промышленные предприятия, логистические и телекоммуникационные центры, задействованные в интересах ВСУ.

    «Нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры», — заявили в пресс-службе.

    Там добавили, что в зону поражения попали военные аэродромы, склады и производства беспилотников, хранилища топлива и военного имущества, а также места расположения украинских боевиков и иностранных наемников.

    Кроме того, удары российских беспилотников вывели из строя инфраструктуру украинских портов, через которых поступали военные грузы и топливо для ВСУ.

    В пятницу, 9 октября, пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении поселка Кияница Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт перешел под контроль бойцов группировки «Север».

    Читайте также

    Марочко заявил о серьезных потерях ВСУ в Славянске и Краматорске

    ВС России поразили порт в Вилкове и дата-центр Starlink в Киеве

    ВС России поразили штаб базы «Восток» ВМС Украины в порту Килии

    Российская армия обрубила интернет и связь ВСУ в Киеве

    ДСНС Украины

    Стало известно об ожесточенных боях за Красный Лиман