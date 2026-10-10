ПВО сбили 78 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов

Минобороны заявило о перехвате 78 украинских беспилотников над регионами России

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили 78 украинских беспилотников в период с в период с 8:00 до 20:00 субботы, 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты уничтожили в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской областей.

Также вражеские беспилотники перехватили в Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской областях и московском регионе.

В ночь на субботу, 10 октября, над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 560 украинских беспилотников.

По данным Минобороны дроны перехватили при попытке атаки над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также сбили над московским регионом и Крымом.