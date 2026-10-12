Ефрейтор Беляев в одиночку потушил пожар и спас тяжелораненого товарища

Санитар отделения сбора и эвакуации раненых штурмовой роты гвардии ефрейтор Александр Беляев после атаки украинского FPV-дрона заметил возгорание рядом с наблюдательным пунктом, в одиночку потушил его и помог тяжелораненому сослуживцу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что санитар действовал в условиях повышенной опасности. Участок на передовой находился под непрерывным наблюдением украинских БПЛА.

Беляев незамедлительно приступил к тушению пожара. В это время бойцы ВСУ нанесли огневое поражение наблюдательному посту с применением FPV-дрона.

«В результате обстрела один из военнослужащих получил тяжелое ранение. Несмотря на сохранявшуюся угрозу, Александр оперативно оказал пострадавшему первую помощь и организовал его эвакуацию в безопасное место», — уточнили в военном ведомстве.

После этого Беляев вернулся на место пожара и в одиночку его потушил. Благодаря его действия пламя не распространилось и не были уничтожены материально-технические средства и оборудование в наблюдательном пункте.

Ранее сапер, ефрейтор Валерий Флейшауер в одиночку выполнил боевую задачу, обезвредив восемь мин, а на обратном пути сбил два FPV-дрона ВСУ и спас раненого бойца.