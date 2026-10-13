Боец ВС России рассказал о 12-часовой одиночной обороне под Клещеевкой

Российский боец Владислав Панин рассказал, как он в одиночку 12 часов оборонялся на позиции под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Панин держал позицию близ железной дороги и смог ликвидировать по меньшей мере шестерых противников. Затем на него начали сбрасывать боеприпасы вражеские беспилотники типа «Баба-Яга».

При этом военный спас украинского солдата, который не смог переползти через железнодорожное полотно. Пленного оставили в блиндаже.

Сам боец был ранен, попал в госпиталь. После лечения вернулся в свое подразделение, где его назначили командиром взвода связи. В этот момент батальон уже вывели на переформирование.

ВС России освободили Клещеевку 22 мая 2024 года. После боев окраины села сняли с высоты птичьего полета.