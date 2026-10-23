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    Военный санитар под ударами дронов ВСУ спас нескольких раненых сослуживцев

    МО: младший сержант Потуданский под дронами ВСУ вынес на себе раненых бойцов

    Фото: РИА «Новости»

    В зоне спецоперации младший сержант, санитар отделения эвакуации Денис Потуданский вынес на себе несколько раненых военнослужащих с поля боя, несмотря на опасность БПЛА. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе движения к раненым боевым товарищам Денис неоднократно подвергался воздействию ударных БПЛА противника. Добравшись до раненых, младший сержант Потуданский оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал их состояние», — уточнили в военном ведомстве.

    Когда боец готовил раненых к транспортировке, то заметил украинский ударный дрон. Потуданский уничтожил БПЛА метким огнем из стрелкового оружия. Затем санитар вытащил на себе нескольких раненых военных, которых потом с точки эвакуации отправил в медучреждение.

    В Минобороны подчеркнули, что Потуданский проявил мужество и самоотверженность во время спасения боевых товарищей.

    Ранее старший стрелок-сапер Игорь Леонов отбил атаку шести украинских FPV-дронов и спрятал в укрытие раненого сослуживца, вызвав затем для него группу эвакуации.

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