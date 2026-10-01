Боец ВС России сбил доской пикирующий дрон ВСУ

Боец группировки войск «Центр» сбил доской пикирующий украинский FPV-дрон и спас сослуживцев. Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения третьего батальона 589-го полка 27-й гвардейской дивизии Иван Мамаев.

По его словам, ВС России пересекали открытую местность, а на Днепропетровском направлении зашли в лес. Там группу засек FPV-дрон ВСУ. Один из военных справился с пикирующим беспилотником нестандартным способом.

«Мой товарищ понял, что сейчас произойдет столкновение, схватил доску, которая лежала возле блиндажа, и кинул в него. Благодаря доске поразил дрон», — заявил Мамаев.

Он добавил, что предотвратить удар помогла быстрая реакция бойца. Его сослуживцы смогли избежать поражения вражеским дроном.

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