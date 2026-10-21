Стрелок спас подорвавшегося у него на глазах десантника в зоне СВО

Старший стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Георгий Рожнев спас десантника, который во время разведки подорвался на мине. Дожидаясь группу эвакуации, он оттащил пострадавшего в безопасное место. Об этом сообщил ТАСС .

Рожнев находился на посту воздушного наблюдения в районе, где десантники расчета БПЛА вели рекогносцировку местности. На глазах ефрейтора один из бойцов подорвался на взрывном устройстве и получил тяжелые травмы.

Доложив командованию и вызвав группу эвакуации, Рожнев бросился к солдату. Оттащил раненого в безопасное место и оказал первую помощь.

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