360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Стрелок спас подорвавшегося у него на глазах десантника в зоне СВО

    Ефрейтор Рожнев помог подорвавшемуся на мине десантнику расчета БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Старший стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Георгий Рожнев спас десантника, который во время разведки подорвался на мине. Дожидаясь группу эвакуации, он оттащил пострадавшего в безопасное место. Об этом сообщил ТАСС.

    Рожнев находился на посту воздушного наблюдения в районе, где десантники расчета БПЛА вели рекогносцировку местности. На глазах ефрейтора один из бойцов подорвался на взрывном устройстве и получил тяжелые травмы.

    Доложив командованию и вызвав группу эвакуации, Рожнев бросился к солдату. Оттащил раненого в безопасное место и оказал первую помощь.

    Ранее Минобороны рассказало о подвиге младшего сержанта Константина Агальцова. Он вывел баги из-под удара и уничтожил охотившиеся на него украинские дроны.

    Читайте также

    Взятие Новотроицкого и Петровского улучшило тактическое положение ВС России — МО

    ВСУ взорвали GPS-ошейник на российском военнопленном

    ВС России освободили Кияницу в Сумской области

    Взятие Новотроицкого и Петровского улучшило тактическое положение ВС России — МО

    ВСУ взорвали GPS-ошейник на российском военнопленном

    ВС России освободили Кияницу в Сумской области