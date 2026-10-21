Стрелок спас подорвавшегося у него на глазах десантника в зоне СВО
Ефрейтор Рожнев помог подорвавшемуся на мине десантнику расчета БПЛА
Старший стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Георгий Рожнев спас десантника, который во время разведки подорвался на мине. Дожидаясь группу эвакуации, он оттащил пострадавшего в безопасное место. Об этом сообщил ТАСС.
Рожнев находился на посту воздушного наблюдения в районе, где десантники расчета БПЛА вели рекогносцировку местности. На глазах ефрейтора один из бойцов подорвался на взрывном устройстве и получил тяжелые травмы.
Доложив командованию и вызвав группу эвакуации, Рожнев бросился к солдату. Оттащил раненого в безопасное место и оказал первую помощь.
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