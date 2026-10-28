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    Медики-морпехи спасли товарища, у которого трижды останавливалось сердце

    Фото: РИА «Новости»

    Военнослужащие медицинского батальона морской пехоты спасли тяжелораненого бойца. Подробности сообщил РИА «Новости» заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Аластар.

    «С Добропольского направления привезли тяжелораненого. У него три раза останавливалось сердце, и наши военнослужащие мужественно пытались спасти ему жизнь. В итоге три раза оно отключалось, три раза мы его запускали», — рассказал Аластар.

    Собеседник агентства отметил, что оказание медицинской помощи в сложных условиях стало тяжелым испытанием. Бойца удалось спасти и после стабилизации состояния его эвакуировали в медучреждение.

    Ефрейтор Андрей Маньков спас двух штурмовиков в зоне СВО под атаками украинских дронов. Рискуя жизнью, военнослужащий наложил жгуты, остановил кровотечение и отвез бойцов в медицинское подразделение.

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