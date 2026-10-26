Ефрейтор спас двух штурмовиков в зоне СВО под атаками украинских дронов

Ефрейтор Маньков эвакуировал двух раненых штурмовиков и спас им жизнь

В боях за один из населенных пунктов в зоне СВО военнослужащий эвакуационной бригады спас двух штурмовиков, рискуя собственной жизнью. О подвиге ефрейтора Андрея Манькова сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Эвакуационная группа получила информацию о раненых бойцах и выдвинулась на передовую. В пути автомобиль дважды атаковали украинские дроны, один из них сбил Маньков из автомата.

Прибыв на место, ефрейтор застал двух штурмовиков, истекающих кровью. Он наложил жгуты, остановил кровотечение и отвез бойцов в медицинское подразделение. Благодаря грамотным действиям Манько они выжили.

Ранее Минобороны объявило об освобождении Сергеевки в ДНР силами 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Кадры штурма появились в Сети.