Российский военнослужащий эвакуировал с поля боя пятерых тяжелораненых сослуживцев

Военнослужащий ВС России, гвардии рядовой Сергей Бухталко спас пятерых раненых сослуживцев под огнем противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе выполнения боевой задачи группа под руководством Бухталко обнаружила пострадавших военнослужащих. Несмотря на непрекращающийся обстрел, рядовой оперативно оценил их состояние и приступил к оказанию экстренной помощи.

«Действуя уверенно и хладнокровно под угрозой огневого воздействия противника, он оценил состояние каждого пострадавшего и в первую очередь начал оказание помощи тяжело раненым», — рассказали в ведомстве.

Бухталко остановил кровотечения, наложил жгуты и повязки, после чего стабилизировал жизненные показатели пострадавших. Подготовив их к транспортировке, рядовой организовал погрузку на транспортные средства и проложил кратчайший маршрут эвакуации по пересеченной местности.

«Все пятеро военнослужащих были своевременно доставлены в расположение медицинского взвода, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее боец с позывным Уфа рассказал о трудностях боевой работы на передовой. По его словам, военнослужащим зачастую приходится сутками обходиться без сна, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи.