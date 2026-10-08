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    Российский военнослужащий эвакуировал с поля боя пятерых тяжелораненых сослуживцев

    Минобороны: боец ВС России обеспечил эвакуацию пятерых военных с поля боя

    Фото: РИА «Новости»

    Военнослужащий ВС России, гвардии рядовой Сергей Бухталко спас пятерых раненых сослуживцев под огнем противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    В ходе выполнения боевой задачи группа под руководством Бухталко обнаружила пострадавших военнослужащих. Несмотря на непрекращающийся обстрел, рядовой оперативно оценил их состояние и приступил к оказанию экстренной помощи.

    «Действуя уверенно и хладнокровно под угрозой огневого воздействия противника, он оценил состояние каждого пострадавшего и в первую очередь начал оказание помощи тяжело раненым», — рассказали в ведомстве.

    Бухталко остановил кровотечения, наложил жгуты и повязки, после чего стабилизировал жизненные показатели пострадавших. Подготовив их к транспортировке, рядовой организовал погрузку на транспортные средства и проложил кратчайший маршрут эвакуации по пересеченной местности.

    «Все пятеро военнослужащих были своевременно доставлены в расположение медицинского взвода, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнули в Минобороны.

    Ранее боец с позывным Уфа рассказал о трудностях боевой работы на передовой. По его словам, военнослужащим зачастую приходится сутками обходиться без сна, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи.

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    Tsitsagi Nikita/news.ru