Водителям назвали условия для повторной установки шипов в зимние шины

Специалист Марков: протектор перед ремонтом должен быть не ниже 6 мм

Повторная установка потерянных шипов может продлить срок службы зимних шин, но подходит не всем покрышкам. Об этом рассказал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков, сообщает газета «Известия» .

Производители шин не предусматривают доошиповку покрышек после эксплуатации. По словам Маркова, такой ремонт допустим, если шины потеряли часть шипов за пару сезонов, но сохранили хорошее общее состояние.

Перед работой нужно оценить износ протектора и посадочных отверстий, проверить наличие прежних ремонтов и других дефектов. Неравномерный износ и повреждения ставят целесообразность доошиповки под вопрос.

Предельно допустимая остаточная глубина протектора составляет четыре мм. Чтобы у шины оставался ресурс после ремонта, перед установкой шипов высота протектора должна быть не ниже шести мм. Важно учитывать возраст и типоразмер: для шин малого диаметра с большой потерей шипов покупка новой покрышки может оказаться выгоднее.

Мастер должен правильно подобрать высоту ремонтных шипов, очистить посадочные места и запрессовать шипы с помощью специнструмента и смазывающей жидкости. Нарушение технологии грозит быстрым выпадением шипов и повреждением покрышки. Выполнить работу можно в профильной мастерской или самостоятельно при наличии навыков и подходящих условий.