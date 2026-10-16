Автоюрист Воропаев: действие прав по здоровью с марта 2027 года прекратят без суда

Прекращение права управления транспортным средством по медицинским противопоказаниям с 1 марта 2027 года будет происходить в автоматическом режиме без судебного разбирательства. Об этом 360.ru сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Он пояснил, что до указанной даты процедура требует решения суда, однако после запуска единой базы обмена электронными данными между Минздравом и МВД Госавтоинспекция начнет прекращать действие прав в своей системе напрямую.

«Прекратить право управления могут только по медицинским показаниям. Есть еще некоторые нюансы, но в основном это касается тех, у кого есть определенные заболевания. Лишают прав только в судебном порядке. Прекращение права управления до 1 марта — тоже через суд. С 1 марта — в автоматическом режиме без суда», — подчеркнул он.

Подробно о разнице между прекращением права управления и лишением прав — в материале 360.ru.