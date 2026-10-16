Сегодня 21:00 Сможет ли ГАИ лишать водителей прав по здоровью в 2027 году: автоюрист раскрыл нюансы Фото: 360.ru Эксклюзив

Транспорт

Суд

Законы

ДТП

Правила

Россия

Водители

В СМИ появилась информация, что сотрудники Госавтоинспекции смогут лишать водителей прав при определенных медицинских обстоятельствах. Однако в МВД эту информацию опровергли. Какие изменения на самом деле ждут автомобилистов, разобрался 360.ru.

Какие изменения для водителей вступят в силу в 2027 году Публикацию под заголовком «Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав» обнародовал ТАСС. Это утверждение не соответствует действительности, сообщили на сайте МВД. «Первого марта 2027 года вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования водителей. Медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с последующей передачей сведений в МВД России», — подчеркнули правоохранители.

Фото: РИА «Новости»

При выявлении медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся ограничений к управлению авто водителю предоставляется трехмесячный срок на прохождение внеочередного медосвидетельствования.

Если они подтверждаются либо водитель уклоняется от указанной процедуры, подразделения Госавтоинспекции прекращают его право управления транспортными средствами соответствующих категорий. Обращаем внимание, что прекращение права управления транспортным средством не означает лишения права управления транспортным средством.

Проще говоря, лишение прав — это наказание, а прекращение правоуправления — это мера, которая применяется по медицинским противопоказаниям, объяснил 360.ru автоюрист Лев Воропаев. «Не лишают прав, а прекращает правоуправление. С 1 марта 2027 года к людям [с медицинскими противопоказаниями] в автоматическом условном режиме будет применяться такая мера. Право прекращаться будет, если у них есть какое-то заболевание, например эпилепсия. А лишить прав могут по многим статьям кодекса», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

За что могут лишить водительских прав Воропаев напомнил случаи, когда водителя лишают прав: управление в состоянии опьянения;

за отказ от прохождения медицинского освидетельствования;

выезд на встречную полосу;

скрытие с места ДТП;

использование заведомо подложного регистрационного знака;

использование проблесковых маячков;

использование красных световых приборов в передней части транспортного средства;

повторное движение на автомобиле, не зарегистрированном в установленном порядке;

использование технических средств, которые препятствуют идентификации регистрационного знака. «Спектр очень большой, за который могут лишить прав. А прекратить право управления только могут по медицинским показаниям. Есть еще некоторые нюансы, но в основном это касается тех, у кого есть определенные заболевания. Лишают прав только в судебном порядке. Прекращение права управления до 1 марта — тоже через суд. С 1 марта — в автоматическом режиме без суда», — отметил юрист. Он добавил, что появится единая база обмена информацией между МВД и Минздравом. Информацию будут передавать в электронном виде, ГАИ начнет прекращать право управления в своей базе без решения суда.