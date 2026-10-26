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    Движение поездов в Воронежской области восстановили

    Фото: РИА «Новости»

    Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж Юго-Восточной железной дороги возобновили. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

    По ее данным, возникли сбои в расписании 18 пассажирских поездов. Задерживаются составы, следующие из Москвы в Сухум, Ростов-на-Дону, Керчь, Воронеж, Сириус, Нальчик, Новороссийск.

    «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — отметили в пресс-службе.

    Также от графика отстают рейсы Махачкала — Санкт-Петербург, Минск — Адлер, Нижний Новгород — Сириус, Анапа — Москва, Краснодар — Москва, Кисловодск — Москва, Воронеж — Москва и Санкт-Петербург — Кисловодск.

    В компании принимают все необходимые меры, чтобы устранить сбои в расписании.

    Ранее из-за налета БПЛА приостановили движение поездов в Воронежской области. В результате атаки пропало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж.

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