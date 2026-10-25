Авиация России перешла на осенне-зимнее расписание

В осенне-зимнем расписании авиаперелетов РФ появятся рейсы в Иорданию и Сирию

Осенне-зимнее расписание гражданской авиации России предусматривает запуск новых международных рейсов в Иорданию и Сирию. Об этом сообщила на платформе «Макс» сообщило Министерство транспорта.

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует связать Москву с Акабой, а сирийская Syrian Air — со столицей Сирии Алеппо. Новое расписание будет действовать до последней субботы марта 2027 года, отметили в ведомстве.

По данным Минтранса, сейчас международное авиасообщение связывает Россию с 39 странами.

Кроме того, перевозчики расширят полеты в Египет, Таиланд, Китай, Шри-Ланку и на Мальдивы из разных аэропортов страны.

Ранее Шри-Ланка захотела возобновить авиасообщение с Россией. Посол Шобини Каушала Гунасекера отмечал, что этим планам в настоящее время мешают только ограничения иностранных страховых компаний.