Фейк: в России обсудят закрытие пассажирского авиасообщения из-за угрозы безопасности
Информация о приостановке пассажирских авиаперевозок в России оказалась фейком
В Сети появилась информация о том, что в ближайшее время Минобороны обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой приостановить пассажирское авиасообщение в целях безопасности полетов. Это не соответствует действительности.
Фейк
Новость о возможной приостановке гражданских авиаперевозок опубликовал телеграм-канал «Кремлевская табакерка». Анонимный инсайдер из Минобороны сообщил, что в ближайшие дни министр обороны Андрей Белоусов обратится к Путину.
Он якобы предложит закрыть небо для пассажирской авиации по всей России либо по меньшей мере над европейской частью страны на время проведения спецоперации. Причина заключается в украинских атаках, нацеленных на самолеты и аэропорты.
Источник в авиаотрасли отнесся к перспективе закрытия неба скептически. Он призвал усовершенствовать систему защиты.
Правда
Информация о приостановке полетов не соответствует действительности, эта мера не рассматривается в России. Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул на полях Восточного экономического форума 2 сентября 2026 года, что Россия не допустит существенных перебоев в работе гражданской авиации.
Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией. И я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации. <…> На все угрозы мы реагируем своевременно.
Андрей Никитин
Министр транспорта России
Ограничения на работу аэропортов вводятся в отдельных регионах лишь на время действия плана «Ковер» при повышенной угрозе полетам, затем снимаются. Никитин заявил, что безопасность пассажиров остается приоритетом для властей.
Кроме того, телеграм-канал, опубликовавший новость об инициативе военных, уже распространял фейки, выдававшиеся за сенсацию. Например, о переносе столицы России в Сибирь и запрете на владение двумя смартфонами. «Кремлевская табакерка» не зарегистрирована в реестре Роскомнадзора и не отвечает за достоверность информации, публикуемой под видом инсайдерской.
Таким образом, новость о готовящейся приостановке пассажирских авиаперевозок из-за угрозы безопасности полетов является фейком. Подобные инициативы не рассматриваются ни Минобороны, ни другими профильными ведомствами.
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