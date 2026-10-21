Фейк: в России обсудят закрытие пассажирского авиасообщения из-за угрозы безопасности

В Сети появилась информация о том, что в ближайшее время Минобороны обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой приостановить пассажирское авиасообщение в целях безопасности полетов. Это не соответствует действительности.

Новость о возможной приостановке гражданских авиаперевозок опубликовал телеграм-канал «Кремлевская табакерка». Анонимный инсайдер из Минобороны сообщил, что в ближайшие дни министр обороны Андрей Белоусов обратится к Путину.

Он якобы предложит закрыть небо для пассажирской авиации по всей России либо по меньшей мере над европейской частью страны на время проведения спецоперации. Причина заключается в украинских атаках, нацеленных на самолеты и аэропорты.

Источник в авиаотрасли отнесся к перспективе закрытия неба скептически. Он призвал усовершенствовать систему защиты.

Правда

Информация о приостановке полетов не соответствует действительности, эта мера не рассматривается в России. Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул на полях Восточного экономического форума 2 сентября 2026 года, что Россия не допустит существенных перебоев в работе гражданской авиации.