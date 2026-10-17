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    Поезда «Таврия» продолжат ходить до станции Керчь-Южная еще неделю

    Фото: РИА «Новости»

    Станции Керчь-Южная Новый парк до 26 октября включительно останется конечной для поездов «Таврия» крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

    Перевозчик сообщил, что действующий порядок движения будет действовать еще неделю.

    Между Керчью и другими станциями Крыма курсируют автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов. Пассажиры, у которых согласно билету поездка начинается или заканчивается на станциях Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, могут проехать по нему. Если проездной документ оформили от/до Керчи, нужно будет приобрести отдельный талон.

    Подробная информация о расписании и порядке пересадки доступна на сайте перевозчика.

    Порядок движения поездов в Крыму изменили с июня 2026 года. Изменения произошли из-за временного закрытия одного из участков Крымской железной дороги.

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