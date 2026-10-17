Поезда «Таврия» продолжат ходить до станции Керчь-Южная еще неделю

Станции Керчь-Южная Новый парк до 26 октября включительно останется конечной для поездов «Таврия» крымского направления. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Перевозчик сообщил, что действующий порядок движения будет действовать еще неделю.

Между Керчью и другими станциями Крыма курсируют автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов. Пассажиры, у которых согласно билету поездка начинается или заканчивается на станциях Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, могут проехать по нему. Если проездной документ оформили от/до Керчи, нужно будет приобрести отдельный талон.

Подробная информация о расписании и порядке пересадки доступна на сайте перевозчика.

Порядок движения поездов в Крыму изменили с июня 2026 года. Изменения произошли из-за временного закрытия одного из участков Крымской железной дороги.