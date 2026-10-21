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    В четырех аэропортах России сняли ограничения на полеты

    Фото: РИА «Новости»

    В аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

    По данным ведомства, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

    В Костроме (Сокеркино) и Ярославле (Туношна) приостановили полеты сегодня ночью в 02:56. В Калуге (Грабцево) самолеты перестали принимать и выпускать вчера в 19:50. Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) ввел ограничения в 01:42: авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

    Ранее в Сети возникали слухи, что якобы авиасообщение в столице нарушилось, и покинуть Москву из-за этого стало невозможно.

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