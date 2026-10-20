Никитин назвал три ключевых направления развития транспорта в России

Обеспечение связанности регионов, заказов для отечественной промышленности и международной логистики — три ключевых направления развития транспортной отрасли, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в Госдуме. Об этом сообщил ТАСС .

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин предложил назначить Никитина вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, а на его прежнюю должность выдвинул руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

«Первый блок — развитие регионов, обеспечение транспортной связанности, доступность проезда к социальным, образовательным и медицинским учреждениям. Все, что прямо влияет на качество жизни людей», — рассказал министр.

Вторая задача — обеспечить заказами российские предприятия. Он привел в пример поставку «Аэрофлоту» отечественных самолетов и создание высокоскоростных поездов.

Третье направление развития — грузовая международная логистика, включая коридор Север — Юг и Северный морской путь.