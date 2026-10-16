Сотрудники ГАИ смогут лишать водителей прав
Юрист Воропаев: с марта 2027 года в ГАИ смогут аннулировать права водителей
Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав. Это станет возможным благодаря обмену данными с медицинскими организациями о противопоказаниях к управлению транспортными средствами, заявил юрист Лев Воропаев.
Он уточнил, что инспекторы ГАИ получат доступ к информации о противопоказаниях к вождению в режиме реального времени.
«С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией», — рассказал юрист.
Эксперт отметил, что если ограничения есть у кандидата в водители, то ему не выдадут удостоверение. В случае, если информация пришла по автомобилисту, который имеет право управления, его обяжут пройти в течение трех месяцев медицинское освидетельствование.
Если заболевание подтвердится, права на вождение аннулируют в автоматическом режиме.
Ранее страховой эксперт Ярослав Остудин сообщил, что ремонт авто до осмотра страховой компанией может обернуться полной или частичной потерей возмещения.