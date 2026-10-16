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    Сотрудники ГАИ смогут лишать водителей прав

    Юрист Воропаев: с марта 2027 года в ГАИ смогут аннулировать права водителей

    Фото: РИА «Новости»

    Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав. Это станет возможным благодаря обмену данными с медицинскими организациями о противопоказаниях к управлению транспортными средствами, заявил юрист Лев Воропаев.

    Он уточнил, что инспекторы ГАИ получат доступ к информации о противопоказаниях к вождению в режиме реального времени.

    «С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией», — рассказал юрист.

    Эксперт отметил, что если ограничения есть у кандидата в водители, то ему не выдадут удостоверение. В случае, если информация пришла по автомобилисту, который имеет право управления, его обяжут пройти в течение трех месяцев медицинское освидетельствование.

    Если заболевание подтвердится, права на вождение аннулируют в автоматическом режиме.

    Ранее страховой эксперт Ярослав Остудин сообщил, что ремонт авто до осмотра страховой компанией может обернуться полной или частичной потерей возмещения.

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