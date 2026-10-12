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    Пассажиров Внуково предупредили о возможном длительном ожидании рейсов

    Фото: РИА «Новости»

    Аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

    Пассажиров предупредили о возможном длительном ожидании снятия ограничений, в том числе на борту самолетов. Перед выездом в аэропорт администрация воздушной гавани порекомендовала проверить статус рейса и следить за сообщениями авиакомпаний.

    Для комфортного ожидания в терминале работают игровые пространства для детей, комната матери и ребенка, медпункт, зарядные станции и бесплатные фонтанчики с водой. Также в терминале доступны магазины и кафе с продуктами и питьевой водой, бизнес-залы и капсульные отели на третьем этаже.

    Ранее в Сочи обломки беспилотника упали на территории аэропорта. В связи с этим как минимум 32 рейса задержались более чем на два часа.

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