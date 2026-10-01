Городской вокзал «Москва-Сити» получил статус международного

На городском транспортном узле «Москва-Сити» открылась новая платформа, на которой будут останавливаться скоростные поезда из Минска и Смоленска. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» .

«Сегодня хорошее событие — здесь начинают останавливаться поезда Москва — Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал», — отметил на церемонии открытия Собянин.

Он добавил, что время в пути между столицами сократилось на 30 минут.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в этот же день 155 лет назад первый поезд из Минска прибыл в Москву.

«Никто, я думаю, не подгадывал, но так судьбою сложилось», — добавила она.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров поблагодарил мэра столицы и его команду за возможность реализовывать уникальные железнодорожные проекты.

Ранее в Москве открыли новый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева».