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    Городской вокзал «Москва-Сити» получил статус международного

    Собянин открыл международную платформу на городском вокзале «Москва-Сити»

    Фото: РИА «Новости»

    На городском транспортном узле «Москва-Сити» открылась новая платформа, на которой будут останавливаться скоростные поезда из Минска и Смоленска. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».

    «Сегодня хорошее событие — здесь начинают останавливаться поезда Москва — Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал», — отметил на церемонии открытия Собянин.

    Он добавил, что время в пути между столицами сократилось на 30 минут.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в этот же день 155 лет назад первый поезд из Минска прибыл в Москву.

    «Никто, я думаю, не подгадывал, но так судьбою сложилось», — добавила она.

    Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров поблагодарил мэра столицы и его команду за возможность реализовывать уникальные железнодорожные проекты.

    Ранее в Москве открыли новый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева».

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