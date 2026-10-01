Городской вокзал «Москва-Сити» получил статус международного
Собянин открыл международную платформу на городском вокзале «Москва-Сити»
На городском транспортном узле «Москва-Сити» открылась новая платформа, на которой будут останавливаться скоростные поезда из Минска и Смоленска. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».
«Сегодня хорошее событие — здесь начинают останавливаться поезда Москва — Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал», — отметил на церемонии открытия Собянин.
Он добавил, что время в пути между столицами сократилось на 30 минут.
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в этот же день 155 лет назад первый поезд из Минска прибыл в Москву.
«Никто, я думаю, не подгадывал, но так судьбою сложилось», — добавила она.
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