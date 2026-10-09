На запасные аэродромы ушли 15 самолетов, летевших во Внуково

Аэропорт Внуково: 15 самолетов ушли на запасные аэродромы за время ограничений

Работа аэропорта Внуково ограничена более двух часов. За это время 15 самолетов перенаправили на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Внуково в целях безопасности приостановил прием и выпуск воздушных судов после полуночи. К трем часам ночи ограничения сохранялись. За это время 15 самолетов, направлявшихся в аэропорт, ушли на запасные аэродромы.

Постепенно в терминал возвращаются пассажиры рейсов, которые готовились к вылету до введения ограничений. По информации администрации, обстановка в аэропорту спокойная.

Ранее над нейтральными водами в южной акватории Черного моря засекли два самолета-разведчика НАТО. Они вылетели из Румынии и провели в воздухе почти семь часов.