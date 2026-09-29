В Росавиации назвали топ-3 аэропортов, лидирующих по росту пассажиропотока

Наибольший прирост пассажиропотока среди российских аэропортов в период с мая по август продемонстрировали воздушные гавани Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, его процитировало РИА «Новости» .

«Топ-3 аэропортов по росту пассажиропотока — это Владивосток (9,5%), Хабаровск (4,6%) и Новосибирск (3,4%)», — сказал он, говоря о летнем сезоне этого года.

Также глава Росавиации заявил, что лидерами по увеличению объема обслуживания зарубежных авиаперевозчиков стали аэропорты Владивостока, Уфы и Казани.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что спрос на автобусные поездки по России этим летом вырос на 24,4%. Это связано с частыми ограничениями в аэропортах, дефицитом бензина и ограниченными возможностями железной дороги.