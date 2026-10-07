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    Государственная лизинговая компания закупит вертолеты Ми-8 для авиаперевозчиков

    Фото: РИА «Новости»

    Государственная транспортная лизинговая компания и холдинг «Вертолеты России» подписали контракт на поставку 72 Ми-8МТВ-1. Об этом сообщили в Минпромторге.

    Машины передадут авиаперевозчикам на льготных условиях. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что вертолеты помогут перевозить людей и грузы.

    Это особенно важно для удаленных и труднодоступных населенных пунктов. При необходимости машины оснастят модулями для поисково-спасательных и медицинских задач.

    Гендиректор ГТЛК Михаил Парнев сообщил, что первые машины ожидаются уже в этом году. С 2023 по 2026 год авиакомпаниям уже передали 86 таких вертолетов.

    «Общий объем поставок в рамках инвестиционного проекта превысит 150 вертолетов», — подчеркнул Парнев.

    Ранее «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21.

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