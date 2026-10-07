Государственная лизинговая компания закупит вертолеты Ми-8 для авиаперевозчиков

Государственная транспортная лизинговая компания и холдинг «Вертолеты России» подписали контракт на поставку 72 Ми-8МТВ-1. Об этом сообщили в Минпромторге .

Машины передадут авиаперевозчикам на льготных условиях. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что вертолеты помогут перевозить людей и грузы.

Это особенно важно для удаленных и труднодоступных населенных пунктов. При необходимости машины оснастят модулями для поисково-спасательных и медицинских задач.

Гендиректор ГТЛК Михаил Парнев сообщил, что первые машины ожидаются уже в этом году. С 2023 по 2026 год авиакомпаниям уже передали 86 таких вертолетов.

«Общий объем поставок в рамках инвестиционного проекта превысит 150 вертолетов», — подчеркнул Парнев.

Ранее «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21.