В Сочи задержали десятки рейсов после атаки БПЛА

АТОР сообщила о переносе более 32 рейсов в Сочи после падения обломков БПЛА

Обломки беспилотника рухнули на территории аэропорта Сочи, одно из административных зданий охватил пожар. В связи с этим как минимум 32 рейса задержались более чем на два часа, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Задержки затронули дневные и вечерние отправления, а в отдельных случаях достигли 14–15 часов.

В частности, вылет в Москву, запланированный на 01:25, перенесли на 16:00. Рейс в Екатеринбург вылетит в 20:10 вместо 08:40, а рейс в Казань — в 00:15 следующего дня вместо 10:25.

«Отмен на вылет за 11 октября на момент проверки не отмечено», — заявили в АТОР.

Оперативный штаб Краснодарского края утром в воскресенье сообщал, что обломки беспилотников также рухнули на территории отелей и в частном секторе. У одного из домов пострадала крыша, в другом возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.