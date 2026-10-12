Движение поездов восстановили на поврежденных участках в Брянской области

Российские железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Полужье — Выгоничи в Брянской области после недавней украинской атаки. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Движение поездов на перегоне возобновлено в полном объеме», — уточнили в МЖД.

Украинские неонацисты атаковали железную дорогу в Брянской области в ночь с 9 на 10 октября. На поврежденном участке временно приостановили движение поездов и запустили альтернативные маршруты в обход. Кроме того, организовали автобусные маршруты до станций Брянск, Выгоничи, Почеп, Новозыбков и Злынка для пассажиров.

Ранее губернатор региона Егор Ковальчук сообщил, что БПЛА ВСУ повредили железнодорожный мост в Выгоничском районе, пострадало полотно.