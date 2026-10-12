360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Движение поездов восстановили на поврежденных участках в Брянской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Полужье — Выгоничи в Брянской области после недавней украинской атаки. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

    «Движение поездов на перегоне возобновлено в полном объеме», — уточнили в МЖД.

    Украинские неонацисты атаковали железную дорогу в Брянской области в ночь с 9 на 10 октября. На поврежденном участке временно приостановили движение поездов и запустили альтернативные маршруты в обход. Кроме того, организовали автобусные маршруты до станций Брянск, Выгоничи, Почеп, Новозыбков и Злынка для пассажиров.

    Ранее губернатор региона Егор Ковальчук сообщил, что БПЛА ВСУ повредили железнодорожный мост в Выгоничском районе, пострадало полотно.

    Читайте также

    Силы ПВО сбили более сотни беспилотников за день над регионами России

    В Брянской области мужчина погиб при подрыве снаряда с БПЛА

    В Брянской области при атаке БПЛА погиб человек

    Силы ПВО сбили 479 беспилотников за ночь

    ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области

    МИД Белоруссии пригрозил Украине за атаку на авто в Брянской области

    Украинский дрон ранил жителя Брянской области

    Итоги СВО за неделю: поражены дата-центры, мосты и логистика ВСУ

    «Герани» жгут депо, ФАБы крушат порты: логистика ВСУ трещит по швам. Главное из зоны СВО за неделю

    Беспилотник повредил контактную сеть железной дороги в Ростовской области

    ВС России поразили в Киеве ключевое локомотивное депо «Дарница»

    В Пятигорске предотвратили теракт на железной дороге