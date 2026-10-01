Поезда между Москвой и Минском смогут разгоняться до 400 километров в час

Высокоскоростные поезда на будущей магистрали между Москвой и Минском смогут развивать скорость до 400 километров в час. Благодаря этому время в пути между столицами планируют сократить с нынешних семи-девяти до трех часов, сообщил инфоцентр ВСМ.

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании и строительстве новой железнодорожной линии. Подписи под документом поставили российский министр транспорта Андрей Никитин и его белорусский коллега Алексей Ляхнович.

Протяженность ВСМ Москва — Минск должна составить около 715 километров. Ожидается, что ежегодно магистралью смогут пользоваться до 5,8 миллиона пассажиров.

Детальную проработку проекта Владимир Путин одобрил в июне 2026 года на встрече с Никитиным. Финансово-экономическую модель будущей магистрали Россия и Белоруссия рассчитывают утвердить в 2028–2029 годах.