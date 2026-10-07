Автоэксперт Шкуматов оправдал год без пересдачи экзамена на права за списывание
Годичный запрет на повторный экзамен на водительские права после аннулирования результата за использование гаджетов или справочных материалов станет серьезным барьером для желающих списать. Об этом в комментарии 360.ru заявил автомобильный эксперт Петр Шкуматов.
Он подчеркнул, что это жесткая, но оправданная мера. Современные средства в виде скрытых камер, микронаушников и других устройств позволяют кандидатам в водители получить помощь извне, а не продемонстрировать собственные знания.
«Годичный бан является эффективным барьером, который заставляет будущих водителей не пытаться пользоваться различными уловками, а действительно учить ПДД, что напрямую влияет на общую безопасность на дорогах», — сказал Шкуматов.
Вводимая с 1 марта 2027 года мера в виде съемки теоретического экзамена, по его словам, позволит тщательнее вычислять тех, кто списывает. Видеофиксация станет полезна тем, кто действительно хорошо выучил правила, но по какой-то причине экзаменатор не принял его ответы. Запись станет доказательством при возникновении спорных ситуаций.
Какие еще изменения при сдаче экзаменов на права ожидают будущих водителей — в нашей статье.